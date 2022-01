El presidente del Colegio Médico en Valparaíso, Ignacio de la Torre, analizó en Cooperativa la situación presente de la epidemia de Covid en Chile e hizo un llamado de atención a la población, que -en su opinión- ha ido perdiendo la capacidad de asombro ante el aumento de los contagios e incluso las decenas de muertes semanales. "Si uno lee con detalle el último informe del doctor Mauricio Canals, dice: 'Es tan rápido el aumento que los modelos predictivos empiezan a tener dificultades para ser exactos", pero "de alguna manera nosotros, como (ciudadanos), hemos perdido la capacidad de sorprendernos... Que el día 6 de enero tuviéramos 3.000 casos y hoy día podamos tener más de 26 mil es absolutamente alarmante, muy grave. Pero como han ido subiendo; como que ya nos parece curioso ver a qué número vamos a llegar". La realidad es que, en este escenario, enfatizó De la Torre, "es un mal momento para ir a encerrarse a un restorán cerrado, que es un lugar de alto nivel de contagio; no así una terraza o un lugar que esté abierto. Hoy es un buen momento para ir a un parque, para ir a la playa. Pero no es un buen momento para ir a un recital, donde los aforos no van a estar muy limitados y donde vamos a estar saltando, gritando, cantando, con personas a 20 o 15 centímetros nuestro. Es un mal momento para ir a meternos a un mall, a una multitienda, a un cine o a una discoteque", remarcó el dirigente gremial.

LEER ARTICULO COMPLETO