Colmed: Flexibilizar el pase de movilidad "es una señal equivocada"

El secretario nacional del Colmed, José Miguel Bernucci, enfatizó que la idea del Gobierno, de permitir ingresar a lugares cerrados a personas sin necesidad de tener el pase de movilidad solo con un PCR negativo, "es una señal equivocada".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el representante señaló que una iniciativa como esa es "difícil de entender en un contexto como el actual".

"Los cambios que plantearon (el Gobierno) desde la semana pasada al plan Paso a Paso, dentro de esto la posibilidad de no presentar el pase de movilidad y presentar esta alternativa de PCR, fueron cambios que no se discutieron, lamentablemente, en la mesa técnica", señaló el representante, agregando: "Todavía no recibimos el acta pública de la Comisión Nacional de Respuesta Técnica donde se plantean estos cambios".

"La verdad es que este y otros cambios que se plantearon referente a flexibilizar el pase de movilidad en los menores de 18 años, va en ciertos cambios que no se justificarían o son difíciles de entender en el contexto actual en el cual la pandemia se está desarrollando", explicó Bernucci.

"Es una señal equivocada y no va en los cambios que probablemente requerimos. Nosotros habíamos hablado siempre de endurecer el uso del pase de movilidad", cerró.