Coronavirus en Francia obliga a aplazar estreno de secuela de "Minions"

"Minions: The Rise of Gru", la secuela de la exitosa película sobre los seres amarillos, debió reprogramar indefinidamente su estreno en cines debido a la pandemia de coronavirus.

La película animada de Illumination, fijada originalmente para el 2 de julio, se vio gravemente afectada por las restricciones relacionadas con el coronavirus establecidas en París, y no podrá finalizar la producción a tiempo para su estreno original.

"En respuesta a la gravedad de la situación en Francia, estamos cerrando temporalmente nuestro estudio Illumination Mac Guff en París", dijo Chris Meledandri, fundador y CEO de Illumination, en un comunicado.

"Con esta decisión, cumplimos con las pautas del Gobierno francés y hacemos todo lo posible para frenar la propagación del virus a medida que cuidamos a nuestros artistas y sus familias", agregó.

Las autoridades francesas han cerrado tiendas, restaurantes e instalaciones de entretenimiento, pidiendo a sus 67 millones de ciudadanos que se queden en casa. Los cierres tienen como objetivo evitar la propagación de COVID-19, que se ha convertido en una pandemia mundial.

"Minions: The Rise of Gru", que ahora no tiene fecha definida, estaba previsto que tuviera lugar poco después del final de "Minions" de 2015 y cuenta la historia de Gru, de 12 años, mientras intenta hacerse un nombre como villano.