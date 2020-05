Corte Suprema instruyó realizar todas las audiencias que no generen riesgo de salud

El pleno de la Corte Suprema instruyó a los tribunales del país realizar todas las audiencias que no generen riesgo de salud, con especial énfasis en casos de violencia intrafamiliar.

Esta decisión se adoptó tras un proyecto de ley que fue despachado en abril para que el Poder Judicial pudiera adoptar estas medidas, a propósito de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.

En el escrito se señala que los tribunales deben adoptar medidas que posibiliten el avance progresivo de los distintos procedimientos, mediante disposiciones que no supongan riesgos para la salud de funcionarios y usuarios, dando respuesta a los requerimientos de la ciudadanía de solucionar los conflictos sometidos a la decisión jurisdiccional en "un plazo razonable".

La vocera de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, detalló que se insta "a los tribunales del país, tanto de primera como de segunda instancia, a seguir en la sustanciación de todos los procesos judiciales".

"Esto es llevando a cabo las vistas de las causas y las audiencias en materia laboral, penal y de familia, pero obviamente, debiendo resguardarse siempre la salud de todos los intervinientes, esto es adoptando todas las medidas pertinentes para que no experimenten un eventual contagio y también respetando las garantías procesales", enfatizó.

En la comisión de Constitución de la Cámara Baja, el diputado DC Matías Walker, presidente de la instancia, explicó que "establecimos una excepción, y es que en el caso de los Tribunales de Familia, violencia intrafamiliar, control de detención, puedan ser realizados esos procedimientos y esas audiencias y no se paralicen".

En tanto, su par de la UDI, Jorge Alessandri comentó que "es tan distinta la realidad de cada tribunal, de cada Fiscalía, de cada edificio del Ministerio Público, que yo les recomendaría a ellos desde afuera, desde otro poder del Estado, que ojalá no hicieran ninguna presencial".

CAUSAS EMBLEMÁTICAS PARALIZADAS

La emergencia sanitaria ha obligado a postergar o suspender audiencias en casos emblemáticos, como el juicio oral como la causa contra el ex senador UDI Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi por el caso Corpesca o la preparación del juicio oral contra el ex ministro del primer gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Longueira en el caso SQM.

Al respecto, el abogado querellante en ambas causas, Mauricio Daza detalló que "hay que evaluar por el número de personas que están interviniendo en estos procesos y que hace muy difícil el que se lleven a cabo de una manera fluida a través de internet".

El profesional remarcó que "también hay que analizar cuál es la urgencia de estos casos, porque al parecer no hay una diferencia mayor si es que se reagenda una audiencia, por ejemplo, de preparación de juicio oral, donde no hay personas detenidas o también esto puede ocurrir respecto de juicios orales".