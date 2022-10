Doctor Canals proyecta más de 10 mil casos de Covid para próxima semana: "Todavía estamos en pandemia"

Mauricio Canals, doctor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, publicó este lunes un nuevo informe sobre el avance del Covid-19 en el país proyectando que la primera semana de noviembre podríamos superar los 10 mil casos.

Durante los momentos más crudos de la pandemia, el doctor Canals realizó cada semana estadísticas que acertaron al desarrollo del Covid-19 en el país. En los últimos meses ha realizado esporádicos informes, el último el del pasado 28 de agosto.

Con el título "Nada es fácil. Todavía estamos en pandemia", hoy, el experto plantea que el aumento acelerado de casos y posible brote se puede deber a la conjunción de actividades propias de esta época, por ello, llamó a seguir alerta y volver a la exigencia del pase de movilidad y sugerir el uso de mascarillas en actos y medios de movilización masivos.

Con datos recolectados hasta el 20 de octubre pasado, el doctor advierte que si todo sigue con este ritmo de transmisión al 4 de noviembre podríamos tener 10.126 casos (con una variabilidad entre 7.033; 13.128) y en la Región Metropolitana de 4.058 casos (con variabilidad 2.819; 5.297).

A nivel internacional, agrega el informe, se describe un leve descenso en los casos en el mundo. En tanto, en Chile la incidencia aumenta, con un subreporte estimado en al menos 52,9 por ciento.

En cuanto al número Reproductivo Efectivo (RE) en Chile éste aumenta, mostrando "claramente un rebrote" en todo el país con RE mayor a 1.

El académico de la Escuela de Salud Pública destaca que el punto positivo lo entrega la ocupación UCI con pacientes Covid, la cual sigue baja. "Esto sugiere una buena protección por vacunas. Hay que seguir insistiendo en este aspecto y tal vez insistir en la exigencia del pase de movilidad y sugerir el uso de mascarillas en actos y medios de movilización masivos", sostuvo.

Frente al aumento de casos, Canals explicó estamos en un nuevo brote, posiblemente explicado por distintos factores como son: actividades poblacionales propias de esta época (fiestas patrias, aglomeraciones, votaciones, conciertos masivos etc); No uso de mascarilla y no exigencia del pase de movilidad.

"La conjunción de éstas podría explicar el aumento acelerado de casos. Es importante notar que las aglomeraciones y festividades propias de fin de año se incrementarán, por lo que este fin de año podríamos tener cifras de incidencia de tres dígitos en algunas regiones", finaliza el informe del académico.