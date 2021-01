El presidente de México dio positivo a coronavirus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de 67 años, anunció este domingo que ha sido diagnosticado con coronavirus y que se encuentra bajo "tratamiento médico" a pesar de que tiene síntomas leves de Covid-19.

"Lamento informarles que estoy contagiado de Covid-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos", informó a través de redes sociales.

López Obrador explicó que durante los próximos días la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le "representará" en las conferencias de prensa matutinas que cada día ofrece el presidente.

Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin porque, independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik V. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

A pesar de haber dado positivo, el mandatario aseguró que seguirá "pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional", donde está su residencia, y que el lunes atenderá la llamada prevista con el presidente ruso, Vladimir Putin, para abordar el suministro de la vacuna rusa.

"Mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin porque, independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik V", expresó.

TUVO ACTIVIDADES PRESENCIALES ESTE MISMO FIN DE SEMANA

Este mismo domingo, López Obrador participó en la inauguración de unas instalaciones de la Guardia Nacional en el estado de San Luis Potosí junto al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, y los secretarios de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; de la Marina, Rafael Ojeda; y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

El sábado estuvo de gira en el estado de Nuevo León donde también coincidió con el gobernador, Jaime Rodríguez.

En ninguno de sus actos el presidente llevó mascarilla, pues López Obrador se ha negado a portarla en público desde el inicio de la pandemia y hace meses retomó sus giras por el territorio mexicano.

OPINIONES POLARIZADAS

Mis mejores deseos para pronto restablecimiento a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. Saldrá adelante. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 25, 2021

Durante la semana también ha tenido encuentros con varios miembros de su gabinete, como el canciller, Marcelo Ebrard, con quien estuvo el viernes durante la llamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

"Mis mejores deseos para pronto restablecimiento a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Saldrá adelante", publicó en Twitter Ebrard, uno de muchos ministros que expresaron su apoyo al mandatario tras conocerse la noticia.

Buena parte de su gabinete y miembros de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), salieron en bloque a desear una pronta recuperación del mandatario.

La alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien ya pasó el Covid-19, se mostró convencida de que López Obrador saldrá "bien" gracias a su "fortaleza, convicción y amor por la vida".

"Deseo, sinceramente, una pronta recuperación al presidente", dijo a su vez el ex mandatario Felipe Calderón (2006-2012), rival político de López Obrador.

El ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), poco habitual en las redes y sobre el que planea la sombra de la corrupción, lamentó la enfermedad y deseó una "satisfactoria" recuperación.

Lamento que el Presidente @lopezobrador_ esté contagiado de COVID-19. Le deseo una pronta y satisfactoria recuperación. — Enrique Peña Nieto (@EPN) January 25, 2021

Pero como viene ocurriendo prácticamente desde su llegada al poder en diciembre de 2018, esta noticia también ha dividido las opiniones en redes, especialmente porque el mandatario estuvo este fin de semana de gira de trabajo, con varios actos públicos acompañado de miembros de su gabinete y de políticos estatales.

De esta manera, etiquetas tan diferentes como #fuerzapresidente, #pronta (recuperación), #karma o #irresponsable se han colocado en tendencias de Twitter.

"(Presidente) irresponsable. Ojalá la vida nos haga justicia", apuntó un usuario. "No me voy a conmover ni a solidarizar con López Obrador por su contagio de covid. Un miserable no merece ninguna consideración ni respeto", escribió una usuaria anónima.

¿Y "el detente", apá? — JOSÉ CÁRDENAS (@JoseCardenas1) January 25, 2021

"¿Y el 'detente'?", dijo el periodista José Cárdenas, crítico con la política oficialista, en relación al "escudo protector" al que una vez apeló López Obrador para protegerse del virus, generando mucha controversia.

Mientras, los "amlovers", como se conoce a los fervientes defensores del mandatario, le han mandado miles de mensajes de apoyo y criticado quienes se "lucraban" con la enfermedad, llevando a la etiqueta #fuerzapresidente a encabezar las tendencias.

Finalmente, fue la propia red social Twitter -a la que recientemente el mandatario mexicano ha acusado de censura- la que advirtió que no tolera mensajes que inciten o expresen el deseo de que personas o colectivos fallezcan o sufran "daños físicos graves".

Puedes ver más detalles sobre esta política en nuestro Centro de Ayuda: 👇 https://t.co/teh79fQoFa — Twitter Seguro (@TwitterSeguro) January 25, 2021

México acumula 1,7 millones de enfermos y roza los 150.000 decesos tras una semana en la que se han encadenado tres récords de contagios y muertes diarias.

Con estos datos es el cuarto país del mundo en número de decesos, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, de acuerdo con la Universidad John Hopkins.