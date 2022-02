En conversación con Lo Que Queda del Día, el epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile Gabriel Cavada aseguró que las condiciones sociopolíticas y económicas actuales "no dan para cuarentenar" a la población. Pese al alto número de contagios, la vacunación y la menor agresividad de la variante ómicron "no justifican un medida de coacción de ese calibre", indicó. En una mirada al futuro de los casos diarios de Covid-19, el experto aseguró que "es muy probable que durante esta semana vivamos el peak" y que la cifra de esta jornada (35 mil 197 casos) "puede estar bordeando la cima de la montaña". Previó que de aquí a la segunda quincena de febrero "deberíamos estar en una baja bien notoria de casos, al punto de que a principios de marzo (para el inicio del año escolar) uno no debería estar computando más allá de unos 5.000 a 10 mil casos por día".

