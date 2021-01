Férreos controles de acceso a Yumbel: Reportan baja concurrencia de personas por San Sebastián

Una baja afluencia de personas se registra hacia la comuna de Yumbel en el día que tradicionalmente feligreses llegan a pagar sus mandas a San Sebastián.

Para esta oportunidad se dispuso de cinco puntos de control en los que se pide demostrar residencia en Yumbel o cumplir con la documentación de movilidad en fase 2. Solo en la mañana 80 vehículos fueron devueltos.

Juan Cabezas, alcalde de Yumbel, dijo que "se han instalado puntos de control en cinco lugares para que la gente no acceda. Este control va a ser férreo hasta el domingo para cuidar a nuestra gente".

"Le solicitamos a la gente que se abstengan de venir por el bien de ellos y de la comunidad. Quien quiera venir tiene que portar sus permisos si necesitan abastecimiento", agregó.

Ignacio Fica, gobernador de Biobío, expuso que "hemos podido apreciar la baja concurrencia de personas, quienes están dentro de la comuna son en su mayoría residentes y esa es una señal positiva, lo que queriamos buscar era justamente evitar el acceso de personas de otras comunas. Estos controles se van a extender durante toda la semana y el Santuario estará cerrado también".

El control no solo considera la documentación. Gary Ferrada, mayor de la 5ta comisaría de Carabineros de Yumbel. precisó que "se están devolviendo en todos los puntos de control. Se está haciendo control con Sim Card para verificar vehiculos y si son o no personas con Covid".

Héctor Muñoz, seremi de salud del Biobío, confirmó que "hasta el momento no hay aglomeraciones en la comuna, los controles preventivos están funcionando. La idea es que no tengamos una aglomeración. Yumbel es una comuna con tasa de incidencia baja y no queremos un aumento de casos".