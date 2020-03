Fundación de George Harrison dona dinero para combatir el coronavirus

La Fundación Material World de George Harrison ha donado 500 mil dólares como ayuda a diversas organizaciones para enfrentar la pandemia de coronavirus.

La fundación, iniciada por el fallecido Beatle en 1973 con el lanzamiento de álbum "Living in the Material World", donó el dinero a la Fundación COVID-19 de MusiCare, a Save the Children y Medecins Sans Frontieres (Médicos sin Fronteras).

Además, Material World lanzó "The Inner Light Challenge", en el que los usuarios de todo el mundo comparten una línea, un verso o un coro de la canción de The Beatles de 1968. Se donará un dólar al alivio de la pandemia por cada persona que publique el clip con el hashtag #innerlight2020, con un máximo de 100 mil dólares.

"Estas letras cantadas por George son un recordatorio positivo para todos los que estamos aislados, en cuarentena o respetando la solicitud de refugio en el lugar", dijo la viuda de Harrison, Olivia, en un comunicado.