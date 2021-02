Gobierno modifica norma tras reportaje peruano llamando a hacer "turismo de vacuna" en Chile

Polémica ha causado un reportaje emitido en la televisión peruana, en el que invitaban a los ciudadanos de ese país a realizar "turismo médico" en Chile con el fin de vacunarse en contra del Covid-19, ante el lento avance del proceso de inoculación en el país vecino.

En el programa "Beto a Saber", emitido por Willax Televisión, aseguraron que existe un "milagro chileno" en plena pandemia, recalcando que "sería buena idea irse a Chile porque tienen 90 millones de vacunas (...) les sobran un montón de vacunas. Piñera es un empresario visionario".

"Antes de colocarse la primera dosis de la vacuna debe acatar siete días de cuarentena. Luego retornaría al Perú y volvería a Chile tres semanas después para aplicarse la segunda dosis. El costo total del viaje, entonces, asciende a los mil dólares (730 mil pesos chilenos)", destacan en el registro.

Gobierno aclara límites de vacunación

Ante esta situación, el Gobierno emitió durante esta jornada una resolución exenta en la que precisaron los lineamientos para el proceso de vacunación en el país.

En el texto, firmado por el ministro de Salud, Enrique Paris, se precisa que tendrán acceso a la inoculación las personas que "tienen la nacionalidad chilena, permanencia definitiva, visa de residente, visa de estudiante o visa sujeta a contrato, o quienes cuenten con una solicitud de visa temporal o definitiva ingresada a trámite, excluyendo a aquellos que están transitoriamente en el país exclusivamente con una visa de turista".

Este cambio se debe a que originalmente en el sitio oficial del proceso de vacunación se indicaba que "todos los extranjeros que están en Chile, independiente de si son o no residentes o si solo están de paso por Chile, pueden vacunarse siguiendo las fechas del calendario de vacunación. Deben presentar un documento de identificación que puede ser pasaporte, documento provisorio o cédula de identidad".

La versión previa del reglamento publicado por el Minsal (Foto: @SaludSsrv)

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, planteó que "a mí no me corresponde calificar si hay un error o no hay un error en las resoluciones que dicta el Ministerio de Salud, lo que sí hago notar es que hay una clarificación muy oportuna por parte de la autoridad por una materia que estaba generando interpretaciones, en virtud de la manera en que se redactaron los documentos originales, el tema de fondo es clarificar cual es la situación de la vacunación en Chile".

"No van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista. Tampoco van a tener ese derecho los extranjeros que estén como turistas, pero que vengan de algún país a los que no se les exige visa. En tercer lugar, tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que se encuentren en el país en una situación irregular, y que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o definitiva", añadió.

Gobierno emite resolución exenta para precisar quiénes pueden ser vacunados en el país . Todo después de que en Perú se hablará de vacunación a turistas en Chile @Cooperativa pic.twitter.com/ZHzXGPTP0m — Valentina Godoy (@valegodoyb) February 10, 2021

Ignacio Silva, académico de la Usach e infectólogo del Hospital Barros Luco, dijo que "es fundamental que todas las personas que tengan una residencia permanente o transitoria en Chile se vacunen, porque para lograr protegernos a todos como población, todos los que vivan en comunidad en nuestro país, independiente de su nacionalidad, tienen que vacunarse".

"Por supuesto que si es un turista que viene por un tiempo corto no debería vacunarse acá, porque no va a generar ninguna inmunidad en el periodo en que esté de vacaciones en Chile", precisó.

El Colegio Médico, en tanto, pidió no limitar la vacunación a personas cuya situación migratoria es irregular afirmando que "hay otras formas, más humanitarias, de limitar el 'turismo de vacunas'".