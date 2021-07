Gobierno y Bono "Alivio Pyme": Si sale que una empresa no es beneficiaria, se puede reclamar al SII

Desde este viernes las micro y pequeñas empresas pueden postular al Bono "Alivio Mypes", también conocido como Bono "Alivio Pyme", beneficio destinado a ayudarlos a enfrentar los efectos económicos derivados de la emergencia sanitaria.

Este bono consiste en un aporte directo de un millón de pesos, no reembolsable, al que esas compañías pueden acceder por una sola vez y que puede solicitarse entre este viernes 2 de julio y el 2 de agosto de 2021, a través de la plataforma habilitada en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En este marco, el ministro de Economía, Lucas Palacios, recordó también que "hay 56 rubros que hemos catastrado con Impuestos Internos y que son los más afectados por la pandemia y que no han podido funcionar el 2020 ni el 2021, muchos de ellos no han tendido trabajadores porque no han podido funcionar por las condiciones sanitarias: a ese listado no le vamos a exigir absolutamente nada".

Por otra parte, para quienes deben postular, destacó que pueden apelar en caso de que el SII les arroje una respuesta negativa.

"Si yo me metí a Impuestos Internos y me sale que mi empresa no puede recibir el bono, ahí mismo abajo en el sitio sale dejar su reclamo, solicitar el reclamo, uno pincha ahí y deja las características de su empresa para ver si hay algún error en el cálculo", instruyó el secretario de Estado.

¿Tienes dudas de cómo postular al Bono Pyme y cuáles son los requisitos? En este video respondemos algunas dudas en fácil! No olviden que a partir de hoy en el sitio https://t.co/SdMX5mzG6N 🖥️ podrán inscribirse para acceder al Bono de $1 millón!

En el caso de personas naturales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL) con sexo registral femenino, el bono se verá incrementado en un 20 por ciento.

En tanto, los trabajadores de ferias libres podrán acceder si cuentan con su permiso municipal al día, sin necesidad de cumplir los demás requisitos establecidos para las Mypes en general. La información asociada de aquellos que cuentan con el permiso municipal al día debe ser enviada por las respectivas municipalidades al SII. Los datos entregados por 77 municipios hasta el 29 de junio ya están incorporados en la plataforma; mientras que la información recibida entre el 30 de junio y hoy, estará disponible a partir del 7 de julio.