Sofía Jottar, directora de la Asociación de Eventos de Chile (Asevech), aseguró en Cooperativa que fiestas como matrimonios y graduaciones -entre otros- no han provocado brotes masivos de Covid gracias a las medidas adoptadas por las empresas que se dedican al rubro: de haber ocurrido, "desde luego seríamos los primeros en decir que no podemos trabajar y cerramos la cortina", enfatizó. La dirigente recalcó que se han tomado abundantes medidas respecto a la ventilación, trazabilidad y fiscalización del Pase de Movilidad: "Si no hubiéramos sido tan responsables en esta industria, se habrían enterado hace muchos meses de que hay brotes en los eventos". Finalmente, criticó las medidas estrictas de la autoridad sanitaria para el sector, y acotó que, en general, es la comunicación de riesgo la "tiene que cambiar", porque "reduciendo los aforos en los eventos no va a bajar un caso Covid en Chile; van a empezar a detenerse los contagios cuando se aireen todos los espacios", sentenció.

