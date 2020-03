Guitarrista de Radiohead cree estar contagiado de coronavirus

El guitarrista de Radiohead, Ed O'Brien, cree que está contagiado de coronavirus, porque está con los síntomas hace 10 días, pese a que su diagnóstico no ha sido confirmado.

En una entrevista con Steven Hyden de Uproxx y también en sus redes sociales, el músico contó que lleva 10 días con los síntomas característicos de Covid-19, pero que en Gales, donde vive, el exámen solo se le practica a la población de riesgo.

Explica, si, que desde que comenzaron los síntomas, él y su familia permanecen en cuarentena y agrega que "para alguien como yo, esta es solo una mala dosis de gripe. No estoy de ninguna manera en peligro. Básicamente me senté afuera todo el día porque el clima es glorioso. Es el primer sol que hemos tenido esta primavera. No es un mal lugar para estar".

O'Brien cree que se puede haber contagiado en París, cuando estaba promocionando su primer álbum solista, el que sadrá al mercado en abril, aunque con el coronavirus, podría retrasarse.