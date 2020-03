Influencer que lamió inodoro insiste en ser irresponsable: Me molestó que el "corona" tuviera más publicidad

Ava Louise, una mujer que fue repudiada en redes sociales por hacer un asqueroso desafío viral, apareció en televisión dando explicaciones y sin mostrarse arrepentida de su comportamiento tras lamer el inodoro de un avión y llamar al video "Coronavirus Challenge".

"Estaba, como, muy molesta que el 'corona' tuviera más publicidad que yo", dijo la joven de 21 años en el programa estadounidense "Dr. Phil".

Además de la indignación que generó, provocó que otros "influencers" repitieran sus acciones lamiendo retretes y otras superficies en lugares públicos. Es más, un joven que pasó la lengua por un WC reveló recientemente que se contagió de Covid-19.

Pero Louise escapó de toda crítica a su video viral que ya fue borrado de TikTok. "Creo que no es tan preocupante, porque no tengo coronavirus. No tengo los síntomas y nadie que conozca tiene los síntomas", agregó.

"Puedo ir (al programa) y toserte encima", incluso se aventuró a decirle al presentador del espacio, quien luego la llamó una "malcriada".

"Esto puede ser entretenido para ti, pero si caminas cerca de alguien o vas a la tienda o algún lugar y estornudas o tocas una superficie, después va alguien que es inmunodeficiente, que tiene unn problema respiratorio y ellos cogen tus gérmenes. ¡Estás poniendo sus vidas en peligro para entretenerte!", la retó el Dr. Phil.

Ava Louise se hizo conocida en redes por la frase "prefiero morir sexy que vivir siendo fea".

Las críticas contra la joven no son infundadas. El Covid-19 ya ha causado más de 20 mil muertes en el mundo.