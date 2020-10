Influencer que negaba la pandemia murió por coronavirus

Dmitriy Stuzhuk, un popular influencer ucraniano con más de un millón de seguidores en Instagram, falleció por complicaciones relacionadas al Covid-19, enfermedad que durante mucho tiempo negó que existiera.

"Creía que no había Covid... hasta que me enfermé", advirtió el hombre de 33 años conocido por sus publicaciones sobre su vida fitness.

En uno de sus últimos mensajes en redes sociales, explicó cómo se contagió luego de viajar a Turquía pensando que no existía la pandemia y, tras sentirse mal, decidió hacerse un test por coronavirus que dio positivo.

Pese a que regresó a Ucrania y fue hospitalizado, poco después sufrió graves problemas cardiovasculares y murió.

Su ex esposa Sofía confirmó el triste desenlace de Dmitriy, con quien tuvo tres hijos: "Sí, no tuvimos una buena relación. Tuvimos problemas. Pero también nos dio mucho esta relación (...) qué triste es para mí que no me hayas escuchado sobre salud. Ya no estábamos juntos, pero no por eso me duele menos. Lo siento mucho".