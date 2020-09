Intendente del Biobío mantuvo críticas al Ejecutivo: Sería incoherente retractarme

El intendente del Biobío, Sergio Giacaman, descartó retractarse de las críticas a las medidas tomadas por el Ejecutivo en el marco de las Fiestas Patrias en pandemia, además de descartar dejar su puesto.

En un punto de prensa realizado en la tarde de este viernes, la máxima autoridad regional comentó que "es mi rol representar la realidad de la región, sería incoherente retractarme. Yo lo mantengo".

Giacaman, quien descartó renunciar a su cargo, había calificado como "permisiva y contradictoria" la entrega de permisos para reunirse con las familias durante las Fiestas Patrias, situación que le valió una reprimenda por parte de los ministros Enrique Paris y Jaime Bellolio.

Para el intendente, esta situación le da "más fuerza" para seguir liderando el trabajo regional en la pandemia.

AHORA| Intendente del Biobío, Sergio Giacaman, no se retracta, como pidió Bellolio, y no renunciará: "esto me da más fuerza" @Cooperativa pic.twitter.com/4FZHwpEtFC — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) September 4, 2020

Autoridad interpuso recurso contra "Fondéate en tu casa"

El consejero regional (UDI) Luis Santibáñez informó que interpuso un recurso de protección, con orden de no innovar, para que no se aplique el plan "Fondéate en tu casa" del Gobierno, y no se autoricen los permisos temporales para reunirse.

"He presentado este recurso de protección con el objeto de que sean los tribunales de justicia los que detengan esta arbitraria medida que atenta contra la seguridad de los habitantes de la Provincia de Concepción", dijo.

Y agregó que "creemos que es un error perseverar desde el nivel central en políticas regionales que no tienen asidero con la propia realidad que vive la Región del Biobío".