Intendente: No tiene sentido aislar comunas que tienen sólo un contagiado o ninguno

El intendente Felipe Guevara respondió en Cooperativa a las críticas de organizaciones que piden aplicar cuarentena obligatoria en toda la Región Metropolitana, y señaló que "no tiene sentido" hacerla caer sobre comunas que no presentan contagiados con coronavirus o los tienen en números muy marginales.

"No tiene mucho sentido aislar con una medida tan dura, que priva la libertad de las personas, que es tan intrusiva, que confina en sus casas a toda una comuna, a comunas donde no hay ningún contagiado", planteó Guevara en conversación con Una Nueva Mañana.

"Tenemos muchas comunas en la región que tienen o un contagiado o ningún contagiado: Talagante, Melipilla, Alhué, Lo Espejo, Macul, La Granja", ejemplificó.

Guevara remarcó que, por este motivo, "no tiene mucho sentido llamar a la máxima medida, la más dura de todas , que consiste en que la gente se quede en sus casas por un período de tiempo... Hoy día decimos siete días, pero no sabemos si eso se va a prolongar y no sabemos hasta cuándo", advirtió.

Finalmente, la máxima autoridad política de la Región Metropolitana apuntó que "el comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud determinó que esta medida era la oportuna para este momento".

El Gobierno anunció la tarde del miércoles que a las 22:00 horas de este jueves comenzará a regir cuarentena obligatoria en las comunas de Santiago, Independencia, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, además de un "cordón sanitario" en los ingresos a la Región Metropolitana.