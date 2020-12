El ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que le "encantaría" que Mario Kreutzberger fuera uno de los primeros chilenos en recibir la vacuna contra el coronavirus, con el objetivo de transmitir confianza a la población respecto de la seguridad del proceso. "Como en otros países, nosotros vamos a tratar de que algunas personas que son reconocidas a nivel nacional den esta señal (se vacunen frente a las cámaras), para transmitir esa sensación de seguridad, pero no puedo adelantar el nombre de ninguna persona", dijo Paris en el reporte televisado de este lunes. A renglón seguido agregó: "Me encantaría que don Mario pudiese contribuirnos en esa campaña, pero, obviamente, está dentro de su margen de libertad (hacerlo o no)". Sin perjuicio de lo anterior, enfatizó que "la vacuna es segura, porque no vamos a colocar ninguna que no esté certificada por el ISP, por la FDA, por la EMA o por la Anvisa de Brasil. Nunca vamos a colocar una vacuna que no haya cumplido con todos los criterios que tienen que cumplirse en Chile para utilizar un medicamento o una vacuna, y eso nos obliga a cumplir con todos los requerimientos y actuar con prudencia y esperar esas aprobaciones antes de colocar las vacunas a la población", lo que se realizará a partir del "primer trimestre de 2021" en nuestro país. Según el medio digital Ex-Ante, que adelantó esta intención del Minsal, además de Don Francisco -con quien "la idea todavía no ha sido compartida"- el Gobierno "también ha pensado recurrir a Elías Figueroa" para el inicio de las vacunaciones.

