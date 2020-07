Reino Unido se encamina a su peor recesión en 300 años

El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido podría caer entre un 10 y un 14,3 por ciento en 2020 por efecto de la pandemia de coronavirus, su mayor contracción en 300 años, de acuerdo con las previsiones difundidas este martes por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, en inglés), que supervisa las finanzas públicas.

En su informe, la OBR estima también que el PIB habrá caído un 21 por ciento en el segundo trimestre de este año -pese a la ligera recuperación registrada en mayo-, tras contraerse un 2,2 por ciento entre enero y marzo, al principio de la crisis sanitaria.

El organismo, que ha analizado tres posibles escenarios a medio plazo -optimista, central y pesimista-, prevé, además, que la tasa de desempleo (ahora en el 3,9 por ciento) alcance su peak del 10, 12 o 13 por ciento, respectivamente, en esas circunstancias supuestas, entre el tercer trimestre de 2020 y el primero de 2021.

Debido a las multimillonarias ayudas introducidas por el gobierno para apuntalar la economía (aunque las últimas, anunciadas en julio, no se han incluido), la OBR estima que el déficit presupuestario se elevará en 2020 hasta el equivalente del 13 al 21 por ciento del PIB (según el escenario), lo que colocará la deuda neta acumulada por encima del 100 por ciento del producto interior bruto.

What is the outlook for public sector debt under our three scenarios? By 2023-24 the biggest debt as a share of GDP since the 1950s #OBRFSR2020 pic.twitter.com/LYC2TY6rHF