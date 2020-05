Sindicato de Red de Salud UC Christus denuncia "presiones" para firmar suspensión laboral

El Sindicato de Profesionales de la Pontificia Universidad Católica (PUC) acusó que la Red de Salud UC Christus ha abusado de la ley de protección del empleo.

La compañía de salud privada anunció el 25 de abril que se acogió a la norma gubernamental, suspendiendo los contratos de trabajo de algunos de sus funcionarios, reduciendo jornadas laborales en al menos el 30 por ciento de los trabajadores y bajando los sueldos superiores al millón de pesos.

Según denunció este fin de semana el presidente del Sindicato de Profesionales de la PUC, Delfín Levicoy, entre el 29 y el 30 de abril pasados se generaron "presiones indebidas", mediante "telefonazos" o videollamadas, para que los trabajadores accedieran a aceptar las medidas.

"Esta ley exige que haya consentimiento de trabajador o de acuerdo con los sindicatos. Nosotros tratamos de llegar a un acuerdo, nos unimos todos los sindicatos, hicimos distintas propuestas y la institución las rechazó todas. El pasado 29 de abril empezó a aplicarlas (las suspensiones laborales y las rebajas de jornadas laborales y de sueldo) y es ahí donde comenzó la presión indebida", dijo el dirigente a Cooperativa.

"Se llegó al extremo de que una enfermera del hospital le dijera a la persona de recursos humanos: 'Sabe que esto me perjudica, ¿qué pasa si me niego?', y la persona de RR.HH. le dice: 'Si se niega, tenemos que tomar otras medidas...'', relató. Luego, según Delfín, la enfermera le preguntó directamente si la desvincularían por negarse a aceptar las condiciones, a lo que la trabajadora de RR.HH. respondió: "Efectivamente".

AUTORIDADES LLAMAN A DENUNCIAR ABUSOS ANTE LA DT

Desde la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados enfatizaron que los actos que acusan los trabajadores no se enmarcan en el espíritu de la ley y llamaron a denunciar este tipo de hechos ante la Dirección del Trabajo (DT).

"La DT debe fiscalizar, porque cuando uno establece en un proyecto de ley que se requiere acuerdo entre el empleador y el trabajador no puede ser en base a los hechos que se están denunciando. No puede ser así que se intente implementar la ley porque sería más bien un acto unilateral, que no es el espíritu de la legislación", advirtió la presidenta de la instancia parlamentaria, la diputada Gael Yeomans (CS).

"Cualquier vulneración al espíritu de la ley tiene que ser denunciada ante la DT. En la ley quedaron establecidos todos los resguardos y si no están siendo acatados y están siendo vulnerados, lo que corresponde es que los trabajadores hagan la denuncia de inmediato", añadió el diputado Patricio Melero (UDI).