Toque de queda de 15 horas en Rapa Nui: Caso de Covid no es trazable

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que por el caso de coronavirus que surgió en Rapa Nui, el toque de queda se extenderá por 15 horas, a partir de este martes.

De acuerdo al secretario de Estado, por orden del Presidente Piñera, la medida se adelanta para las 14:00 horas y se extenderá hasta las 05:00 horas del día siguiente.

"Tenemos un caso positivo en el día de ayer que no es posible trazar, no corresponde a una persona que llegó de alguna otra parte, sino que es un caso originado localmente, quizá a partir de un turista, no lo sabemos, pero esto obliga, dada la situación de fragilidad geográfica y de infraestructura sanitaria a tomar medidas adicionales para Isla de Pascua", argumentó Mañalich.

"El toque de queda que se inicia todos los días en todo el territorio nacional a las 22:00 horas, en el caso particular de Isla de Pascua, a partir de hoy y en forma indefinida, se adelanta a las 14:00 horas", añadió.

En cuanto a la persona infectada, tiene una evolución "muy benigna" y "su entorno familiar está sujeto a una cuarentena muy estricta".