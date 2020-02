Perro fue detectado con coronavirus en Hong Kong

Alerta canina en Hong Kong, donde un perro dio positivo al coronavirus, virus que afectó originalmente a su dueña, Yvonne Chow Hay Yee. La joven fue evacuada a un hospital el pasado día 26 y está en régimen de aislamiento.

Por este caso, el Centro de Protección Sanitaria de Hong Kong ha pedido a los pacientes infectados por coronavirus que posean mascotas que las entreguen para someterlas a una cuarentena de dos semanas.

El organismo ha pedido calma, ya que el cuadrúpedo no ha mostrado aún ningún síntoma de la enfermedad ni se ha descubierto aún si las mascotas pueden contraer el virus o ser fuente de futuros contagios. Además, la presencia del virus fue débil.

El can, de la raza Pomerania, será sometido a más análisis para confirmar si realmente ha sido infectado con la enfermedad, o si el positivo fue el resultado de la contaminación ambiental de su boca y nariz, según Daily Mail.

