Chileno ganó auto Tesla sorteado por MrBeast: Precio supera los $39 millones

Un chileno tuvo una grata sorpresa cuando se enteró que fue uno de los ganadores de los 25 autos Tesla que sorteó MrBeast para su cumpleaños número 26, y que está avaluado 39 millones de pesos aproximadamente.

Se trata de Marcelo Curamil, un ingeniero constructor de Temuco, quien celebró y dio a conocer la noticia a través de un video de redes sociales.

"No lo puedo creer! ¿¡Qué está pasando en este momento!? ¡Me acabo de enterar que me gané el Tesla de Mr. Beast! Congratulations for me! I win the Tesla!", dijo emocionado.

Cabe recordar que el premio principal del concurso era un Tesla Cybertruck 2024, seguido de $120 mil dólares, es decir más de 107 millones de pesos; mientras que los otros premios se trataban de un 25 Tesla Model 3 o $39 mil dólares, alrededor de 35 millones de pesos.

El youtuber dio a conocer a los primeros 11 ganadores durante la jornada del miércoles 15 de mayo, y se espera que anuncie a los demás próximamente.