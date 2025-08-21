Síguenos:
Tópicos: Sociedad | Sucesos

"Creo en la Justicia": Chileno detenido en Mundial de Pokémon quedó en libertad

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Matías Campos aseguró estar "sin riesgos de deportación como se habló por ahí, Visa Weiver activa y con muchas ganas de volver a Chile".

 Captura
Un chileno fue arrestado en Estados Unidos, tras ser acusado de robar una mochila durante el Mundial de Pokémon.

Se trata del jugador Matías Alejandro Campos, quien robó una mochila con un valioso mazo de cartas y una consola de videojuegos.

Fue el propio jugador afectado quien alertó sobre la situación en redes sociales. "Si alguien encuentra un mazo de Gardy en una caja arcane, envíenme un mensaje. Alguien robó mi mochila y se llevó mi mazo y todo lo demás. No puedo creer que mi torneo termine con un robo", comentó en X.

Momento después, la policía logró recuperar las pertenencias del joven e identificar al sujeto, quien fue reconocido en redes sociales por otros jugadores, ya que había logrado acumular los puntos necesarios para representar a Chile en el prestigioso campeonato.

Posteriormente, Campos anunció en redes sociales que se encuentra en libertad, "sin riesgos de deportación como se habló por ahí, Visa Weiver activa y con muchas ganas de volver a Chile".

"De a poco estaré contando a las personas que me importan lo que pasó y como pasó. Solo adelantaré por ahora que estoy dispuesto a explicar lo sucedido con detalles. Creo en Dios, creo en la justicia, y nos vemos en Chile muy pronto", concluyó.

