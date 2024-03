Joven llora desconsolada porque va a cumplir 30 años: "Parezco una señora"

Una joven de Ecuador se hizo viral, luego que se grabó llorando desconsoladamente porque va a cumplir 30 años.

La joven identificada como Carla Bucaram, aprovechó la instancia para responder a uno de sus seguidores de TikTok, y le aseguró que suele aguantar todo tipo de comentarios que recibe en redes sociales, menos cuando mencionan su edad.

"Sabes, a mí me pueden poner todo tipo de comentarios, pero que me pongan: 'Pronto serán 30 años'. Yo no quiero tener 30 años. No sé cómo me veré, pero no quiero", dijo la joven entre lágrimas.

Incluso, la mujer aseguró que los críticas sobre su aspecto físico no son relevantes para ella. "Esto a mí sí me duele, no me duele que me pongan que estoy gorda, fea, que tengo la nariz fea. Eso a mí no me importa, a mí me importa que me pongan que parezco una señora", concluyó.