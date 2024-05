Matrona abandonó su profesión para ser conductora de micro y se hizo viral

Una joven matrona se viralizó en redes sociales tras dar a conocer que abandonó su profesión para convertirse en conductora de buses, por los beneficios que recibe.

A través de un video de TikTok, la mujer explicó que nunca tuvo un trabajo estable en su profesión, ya que la mayoría del tiempo tuvo que hacer reemplazos en los que desconocía cuánto tiempo estaría.

Pese a que comenzó a trabajar de manera particular en una consulta y paralelamente inició su propio emprendimiento, el dinero no le alcanzaba para cubrir sus gastos.

Fue así como un día se animó a hacer un curso que promocionaban en la comuna de Lo Espejo para sacar la licencia profesional, con una beca dada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

"Me encantó el curso, es demasiado completo. Yo tengo mi título de matrona y tengo mi título de mi licencia profesional. Ya llevo dos meses siendo conductora de autobuses urbanos y me encanta la tranquilidad de ir conduciendo, ir escuchando mi música, la buena onda con los pasajeros", explicó.

Sin embargo, la mujer aseguró que en un inicio "fui cuestionada, por qué dejé de ser matrona para dedicarme a esto. Obviamente vas a ganar más siendo matrona, pero no me servía de nada si ganaba cada tres meses, cada un año. Yo tomé la decisión de hacer esto después de estar dos años y medio cesante, sin ningún tipo de oportunidad".

"A pesar de que yo amo ser matrona, yo amo mi carrera, no podía. Mi estabilidad mental, mi salud mental no daba más. Es la mejor decisión que he tomado", concluyó la mujer que recibió diversos comentarios de usuarios que estaban pasando por la misma situación con sus carreras profesionales.