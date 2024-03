Modelo de OnlyFans descubrió a su primo entre sus suscriptores: "Sentí asco"

Una modelo de OnlyFans quedó espantada al descubrir que uno de sus primos era suscriptor de su contenido exclusivo.

En una entrevista con el portal Yahoo, Sharna Beckman aseguró que su primera reacción fue sentir asco, pero que luego decidió confrontar al sujeto de 30 años durante una reunión familiar.

"Intentó decirme que no era él, que en realidad era uno de sus amigos, que estaba casado y, por lo mismo, no podía usar su propio nombre ni su tarjeta de crédito. Aparentemente, mi primo se ofreció amablemente a compartir su nombre y tarjeta de crédito para permitir que este otro tipo se uniera a mi página", explicó.

Pese a que la joven no creyó la historia de su primo, prefirió que la situación quedase sólo entre ellos dos para no incomodar al resto de la familia. Sin embargo, la joven decidió bloquearlo de su cuenta.

"Honestamente estaba enferma del estómago y demasiado avergonzada para contarle a alguien sobre esto. Entonces eliminé a mi primo de mi cuenta de OnlyFans y bloqueé sus mensajes telefónicos", dijo.

Posteriormente, la joven de 27 años aseguró que "no se lo dije a mi familia porque no quería causar drama entre todos, ya me sentía muy incómoda por eso, ahora invento excusas cuando se trata de eventos familiares para no ir. Creo que causará algo de drama y que él probablemente lo negará y me hará quedar como una mentirosa".