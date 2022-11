Mujer viajó a conocer a su pololo virtual y él la rechazó: "Me vio sin filtro y no quiso nada"

Una mujer viajó desde Massachussetts hasta Washington en EE.UU. para conocer a un supuesto pololo virtual, con el que venía hablando mediante redes sociales. Sin embargo, el hombre la rechazó tras ver cómo lucía realmente.

"Me pagó el viaje y, después que me vio sin filtro, no quiso nada conmigo", escribió Ninoska Rodríguez, quien contó su historia en TikTok.

La mujer reconoció haber utilizado muchos filtros para modificar su apariencia: "En realidad soy culpable por abusar de los filtros".

Pese a ello, agregó que su amor virtual "debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo".

Finalmente, Ninoska aprovechó el viaje para pasear y conocer la ciudad.