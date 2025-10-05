Cybermonday: 5 consejos sobre IA para comprar y comparar precios

Este lunes 6 de octubre comenzará una nueva versión de Cybermonday, el evento de comercio electrónico donde cientos de marcas ofrecen ofertas por compras online.

Desde su implementación en 2011, esta instancia ha tenido una buena recepción por parte de los consumidores, quienes año a año se las ingenian para poder cotizar y comprar de la manera más eficiente posible.

En esta versión la Inteligencia Articial jugará un papel clave a la hora de comparar precios y revisar los productos disponibles detalladamente.

"La Inteligencia Artificial deja de ser una tecnología futurista y solo para los vendedores, para convertirse en el asistente de compras personal que los consumidores necesitan. Ya no se trata de buscar ciegamente, sino de preguntar, comparar y optimizar cada decisión", señaló el experto Augusto Otero.

En ese sentido, entregó 5 consejos para usar la IA en este Cybermonday 2025: