Tópicos: Tecnología

Cybermonday: 5 consejos sobre IA para comprar y comparar precios

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El evento de ofertas se hará entre el 6 y el 8 de octubre.

Cybermonday: 5 consejos sobre IA para comprar y comparar precios
 META AI
Este lunes 6 de octubre comenzará una nueva versión de Cybermonday, el evento de comercio electrónico donde cientos de marcas ofrecen ofertas por compras online.

Desde su implementación en 2011, esta instancia ha tenido una buena recepción por parte de los consumidores, quienes año a año se las ingenian para poder cotizar y comprar de la manera más eficiente posible.

En esta versión la Inteligencia Articial jugará un papel clave a la hora de comparar precios y revisar los productos disponibles detalladamente.

"La Inteligencia Artificial deja de ser una tecnología futurista y solo para los vendedores, para convertirse en el asistente de compras personal que los consumidores necesitan. Ya no se trata de buscar ciegamente, sino de preguntar, comparar y optimizar cada decisión", señaló el experto Augusto Otero.

En ese sentido, entregó 5 consejos para usar la IA en este Cybermonday 2025:

  • Uso de prompts: La IA funciona mejor cuando eres específico con lo que pides. No te limites a preguntar "¿hay ofertas de televisores?". En su lugar, usa "prompts" (indicaciones) detallados, como por ejemplo: "Encuéntrame los tres mejores televisores de 55 pulgadas con tecnología OLED, con un descuento de más del 25%, que tengan buenas reseñas de usuarios y que no superen los $500.000."
  • Comparar productos, no solo precios: Pídele que haga un cuadro comparativo entre dos o tres modelos que te interesen de cierto producto. Por ejemplo: "Compara el procesador, la RAM y la calidad de la cámara del smartphone X vs. el smartphone Y." De esa manera no solo te enfocas en el precio, sino que te aseguras de que el producto se ajuste a tus necesidades.
  • Busca inspiración o un regalo creativo: En lugar de pasar horas navegando, pídele ayuda a la IA cargando los gustos de la persona a la que quieres regalar, como sus hobbies, películas favoritas o el tipo de ropa que usa. La IA procesará esta información y te ofrecerá una lista de productos disponibles.
  • Productos complementarios: Una de las grandes ventajas de la IA es su capacidad para ofrecer recomendaciones personalizadas. Si ya sabes lo que vas a comprar, pregunta a tu asistente de IA por productos que complementen tu compra. Por ejemplo: "¿Qué accesorios o fundas son compatibles con esta tablet?" o "Recomiéndame productos de belleza similares a los que ya he comprado." Esto te ayuda a descubrir productos que no sabías que necesitabas y a aprovechar las ofertas cruzadas.
  • Armar tu presupuesto: Antes de comprar, puedes pedirle a la IA que organice una lista de deseos con precios estimados y te calcule cuánto gastarías. Incluso puedes establecer un monto máximo y que la IA priorice las compras más relevantes. Esto te da claridad y evita gastos impulsivos.

