Consejos clave para evitar ser víctima de estafas en el CyberMonday

En el marco de la novena versión del CyberMonday Chile 2019, que comenzó este lunes, el oficial de Seguridad de la Información de la Universidad de Chile, Andrés Peñailillo, entregó una serie de recomendaciones clave para evitar ser víctimas de estafas cibernéticas.

A las 00:00 horas de este lunes inició el ofertón en línea que este año se extenderá hasta la medianoche del miércoles 9 y que contará con 444 empresas participantes, con rubros que van desde los viajes y la tecnología, hasta la moda y el entretenimiento.

En consideración al gran interés que genera el evento, Andrés Peñailillo realizó un llamado a los consumidores a prestar atención acerca de la seguridad de los sitios web y así evitar caer en posibles fraudes o robos de información.

"Cuando un sitio o una aplicación pide de inmediato datos de usuario y clave hay que sospechar un poquito, ya que suele ser una artimaña para ir guardando todas esas contraseñas. Porque si me están ofreciendo un producto, el sitio debería primero mostrar una página que me confirme el precio de oferta, luego añadirlo al carrito de compra y al final, al momento de pagar me debería preguntar si me quiero registrar o pagarlo directamente. Siempre es mejor tomarse unos minutos para verificar bien el sitio antes de ingresar nuestros datos", indicó el ingeniero.

"Lo principal es que las personas verifiquen la url de los sitios que visitan, se aseguren de que sean los portales oficiales, y que además cuenten con el certificado de seguridad (candado verde), es decir, que comiencen con https. Que se cumplan ambos criterios en conjunto es básico", remarcó el experto.

Por otra parte, hizo hincapié en "no utilizar redes de wifi públicas o abiertas. Siempre es mejor entrar a internet desde una conexión segura, como en la casa u oficina, donde se tenga la confianza en que la comunicación de los datos no será interceptada por ojos maliciosos", especialmente porque se entrega información personal, así como datos de las tarjetas bancarias.

De igual modo, instó a los compradores a verificar siempre la fuente de las ofertas y no dejarse tentar por anuncios provenientes de correos electrónicos de remitentes desconocidos. "Este es el error más común, donde los ciberdelincuentes atraen a los compradores con ofertas muy espectaculares que sólo durarán unas horas, y que lleva a las persona a hacer click en sitios en donde pueden terminar siendo víctimas de phishing".

El año pasado el evento sumó más de 190 millones de dólares en transacciones, cifra que la Cámara de Comercio de Santiago pretende superar en esta versión.

El listado completo de las empresas participantes está disponible en el sitio web oficial cyber.cl y en redes sociales, a través de la fan page facebook.com/CyberDaysChile y de la cuenta de twitter twitter.com/CyberDaysChile, con el hashtag oficial #CyberMondayCL.