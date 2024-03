Universitario chileno fue coronado como el "mejor programador del mundo"

Un chileno se transformó en el ganador de CodeVita 2024, la mayor competición de programación informática a nivel mundial.

Martín Andriguetti, estudiante de la Universidad Católica, ganó 10.000 dólares (casi 10 millones de pesos) en la 11° edición de la competencia que se llevó a cabo en India y duró seis horas.

El segundo lugar de CodeVita 2024 fue para Zhiwei Dai, de la República Popular China, quien ganó 7.000 dólares y el tercer lugar para Vannes Wijaya de Singapur, que se llevó 3.000 dólares.

Los concursantes de la competencia tuvieron que someterse preguntas de todo tipo: desde fórmulas, pasando por soluciones algorítmicas hasta aplicaciones de la informática a la vida real.

Según información de T13, fueron más de 444.000 los inscritos de 94 países, pero en la gran final sólo se quedaron 25 finalistas de 9 países. De ellos, 7 fueron chilenos.

"Toda la experiencia de hacer el largo viaje a la India y conocer la cultura y la gente de aquí ha sido muy agradable. Tener amigos de Chile y LATAM aquí ha hecho que esta experiencia sea aún mejor. Plataformas como CodeVita nos muestran lo lejos que ha llegado la programación y lo lejos que nos puede llevar en el futuro", dijo MartínAndriaguetti.

Sincere congratulations to Martín Andrighetti , Chilean student from Catholic University of Chile, who won today the first prize of the TCS CodeVita Competition in Mumbai, one of the most prestigious code competitions in the world. (1/2) pic.twitter.com/7Da0Iu6zWN