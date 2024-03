La ONU aprobó su primera resolución para regular la inteligencia artificial en el mundo

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó ayer jueves por unanimidad la primera resolución para la regulación internacional de la inteligencia artificial (IA), fruto de la llamada "conversación global" sobre esta tecnología.

La resolución pide a los Estados que se abstengan de utilizar sistemas de inteligencia artificial que no puedan funcionar de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos o los pongan en riesgo.

"Debemos abordar esta tecnología como una comunidad global, sin dejar a nadie atrás. Ese fue el principio rector de este texto y de nuestro proceso de redacción del mismo", dijo durante su discurso la embajadora de EE.UU. ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield.

El texto, titulado "Aprovechar las oportunidades de una IA segura y confiable para un desarrollo sostenible", fue iniciativa de Estados Unidos y fue un resultado de más de 40 horas de negociación, según altos funcionarios del Gobierno de Joe Biden.

