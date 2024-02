Reportan cierre de las tiendas de videojuegos Zmart

La tienda Zmart, especializada en videojuegos, comenzó a cerrar varias de sus tiendas físicas, según notaron sus propios clientes durante los últimos días.

Si bien la tienda no ha informado oficialmente de un cese de sus operaciones, algunos usuarios dijeron haber recibido un mail ofreciéndoles despacho gratuito por compras ya realizadas, debido al cierre "de forma indefinida" de locales.

Según Supergeek, la compañía envió un correo electrónico a sus trabajadores con el asunto "Game Over", en el que señalaron que "a partir de este 1 de febrero, todas las tiendas estarán cerradas y no deben asistir, a menos que sea necesario coordinar retiro de mercadería".

El caso recuerda al de la empresa Microplay, también dedicada a la venta de videojuegos, que inició su liquidación voluntaria y cerró sus locales a comienzos de 2023.

El otro día, entrabas a la pestaña de "Tiendas" en Zmart y te salía que varias abrirían pronto o que estaban "de vacaciones". Ahora no existe ni siquiera la pestaña "Tiendas"

Estaba leyendo los rumores de cierre de Zmart. Imposible no recordar lo que pasó con Microplay. En su página de Internet solo queda la sucursal de Santiago Centro. Ayer con el Mago nos llamó la atención que la tienda de Mall Los Dominicos estaba cerrada y con los estantes vacíos.

Listo, cagó zmart. Ya no se puede acceder a la cuenta de usuario, no acepta la nueva clave y los correos que enviaron hace unos dias ya no tiene imágen. Funeral vikingo o tirarlo al tacho de basura? Rip @ZmartGames pic.twitter.com/c5dWBuBNHS