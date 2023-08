Subtel acusó a WOM de improvisación en despliegue del 5G

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, acusó que la empresa de telefonía WOM "ha ido improvisando un poco" en el despliegue de la tecnología 5G y que no podría cumplir con el plazo estipulado para ello.

Se supone que en el mes de octubre de este año, las empresas Entel, WOM y Movistar -que se adjudicaron las licitaciones en 2021 por las bandas de espectro- tendrían que estar listas con las redes.

Sin embargo, en conversación con El Mercurio, Araya manifestó su preocupación por el retraso en la recepción de obras de la banda 3,5 GHz por parte de la firma ligada al fondo Novator Partner, que ha dicho que en octubre llegarían al 91% del total de la entrega.

"En el fondo, tenían que tener la entrega en octubre y de las tres empresas, Entel llegó al 100%, Movistar llegó al 97%, mientras que WOM llega a un 72%", sostuvo, anotando que cree que "han ido improvisando un poco y eso les ha pasado la cuenta", al tener "el capital para invertir" pero no una estructura organizacional adecuada.

Según explicó al rotativo, en estricto rigor el avance de la compañía "es bajísimo, y si uno proyecta eso en forma lineal, van a terminar el el 2026 y eso no es aceptable", pues "si seguimos con dos o tres antenas por mes, no llegamos a ningún resultado".

"Espero que sea cierto lo que me indicó el gerente general de WOM, que efectivamente haya un cambio en la forma de gestionar el proyecto: De todos modos, tengo que decir que respecto al 5G estoy optimista, porque efectivamente ahora el gerente técnico de la empresa está viendo conversar con nuestro equipo técnico periódicamente", indicó el subsecretario.

Lo anterior significa que van a estar revisando en conjunto "los avances y los puntos donde está trabado el proyecto". Por ello, "vemos una disposición muy distinta en los últimos dos meses", manifestó Araya.

SI WOM NO LLEGA AL 100% "NUEVAMENTE NOS VAMOS A VER ENFRENTADOS A SANCIONES Y SE VERÁ JUDICIALIZADO"

Si es que WOM no llega al 100% de las redes, "nuevamente nos vamos a ver enfrentados a temas de sanciones, y que esto nuevamente se verá judicializado".

Por otra parte, el encargado de la Subtel anotó que "el plazo lo puso la empresa misma", que tenía la posibilidad de proponer tres etapas, pero "decidieron hacerlo en dos etapas, por lo tanto, se entregaron 24 meses de plazo, en lugar de 36 meses", cuando al mismo tiempo la firma se había adjudicado el proyecto de la Fibra Óptica Nacional.

Consultado por si considera que las sanciones se puedan judicializar, el subsecretario dijo que "sería feliz si esto no se judicializa", pero comentó que en una primera sanción la empresa acudió a la Corte de Apelaciones para revertirla, "por lo tanto, la lógica parece ser esa", y "a mí no me parece sla forma adecuada, pero en el fondo la empresa evidentemente puede recurrir a tribunales todas las veces que estime necesario".

Respecto a las posibles sanciones que podrían aplicarse, explicó que por el 5G "son boletas de garantía" que están "mandatados a ejecutarlas" en la Subtel. Si bien "la discusión aún no está cerrada" al quedar más de un mes de plazo, se debe esperar a aquello "para ver la sanción respecto a la proporcionalidad de la infracción cometida".