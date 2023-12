De Oppenheimer a Taylor Swift: Lo más visto en Wikipedia durante 2023

La enciclopedia libre Wikipedia dio a conocer el listado de las páginas más vistas de su catálogo durante 2023.

La plataforma, que es dirigida por la institución sin fines de lucro Wikimedia Foundation, obtuvo más de 84 mil millones de visitas durante el año.

En el año en que la Inteligencia Artificial irrumpió en la cotidianeidad de las personas, resulta lógico que la página más vista haya sido la de ChatGPT con casi 50 millones de visitas.

Más atrás se ubicaron los perfiles de personas famosas que han fallecido en 2023, la Copa del Mundo de Cricket de 2023, la Premiere League de India (que también es un torneo de cricket) y la película "Oppenheimer".

Además del evidente top 5, el listado reflejó la influencia de la población asiática en el uso de Wikipedia.

La cinta "Barbie", la cantante Taylor Swift, el actor Matthew Perry y la serie "The Last of Us" también aparecieron en el ránking.

Lo más visto de Wikipedia en 2023

Estas fueron las páginas de Wikipedia más vistas del año 2023: