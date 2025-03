Google lanzó IA para el desarrollo de robots humanoides que pueden plegar origamis

Google DeepMind presentó este miércoles dos nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) que, según la compañía, sientan las bases de una nueva generación de robots útiles: Gemini Robotics y Gemini Robotics-ER.

Ambos modelos, basados ​​en su IA Gemini 2.0, permiten a diversos robots realizar en el mundo real una gama de tareas más amplia.

Meet Gemini Robotics: our latest AI models designed for a new generation of helpful robots. 🤖



Based on Gemini 2.0, they bring capabilities such as better reasoning, interactivity, dexterity and generalization into the physical world. 🧵 https://t.co/EXRJrmxGxl pic.twitter.com/MeEkRLomXm