Matías Sepúlveda firmó su contrato y fue presentado en Lanús

Luego de la despedida de Universidad de Chile y un primer anuncio en redes sociales de su nuevo equipo durante la mañana de este jueves, el futbolista nacional Matías Sepúlveda firmó como flamante refuerzo de Lanús.

La escuadra argentina le dio la bienvenida en sus dependencias y confirmó que el contrato se extiende hasta diciembre de 2029.

Los granates, campeones de la última Copa Sudamericana, destacaron la Copa Chile 2024 y Supercopa que el formado en O'Higgins levantó con la U.

Con el papeleo ya oficialmente cerrado, el "Tucu" se sumó a Vicente Pizarro (Rosario Central) como las incorporaciones chilenas al balompié trasandino.