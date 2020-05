Cómo hacer videollamadas de 50 personas en WhatsApp

La esperada función para hacer videollamadas de hasta 50 personas usando WhatsApp ya fue habilitada para algunos usuarios de la popular app.

Para utilizarla debes contar al menos con la versión beta 2.20.163 de la app de mensajería y tener una cuenta en Messenger Rooms, la apuesta de Facebook para hacer frente a Zoom, que ahora tiene un acceso directo por WhatsApp.

Para iniciar una videoconferencia debemos pinchar un botón llamado "Sala", que se despliega al tocar el Clip de "Adjuntar" en alguno de nuestros chats.

Con ello, se abre una ventana con la opción de redirigirse a Messenger Rooms y crear una sala virtual. Ahí se puede elegir el nombre y qué tipo de llamada será.

Mediante esto, se crea un enlace y, para invitar a más participantes, se debe compartir ese "link".

Para que la videollamada sea posible, siempre tiene que estar presente quien creó la sala, que será el administrador de ella y podrá finalizar la videoconferencia.

#MessengerRooms is here and starting to roll out globally. Create or join a room with up to 50 people, with no time limit. #SeeYouHere” https://t.co/VF7iMpQ31K