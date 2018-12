Instagram incluye función de mensajes de voz

Una de las funciones más codiciadas de Whatsapp acaba de llegar a Instagram. Se trata de los mensajes de voz, característica que fue anunciada por la red social y que ya se encuentra disponible.

La función está permitida solo en el apartado de mensajes directos, los cuales permiten a los usuarios comunicarse en tiempo real entre sí.

"Habla de la manera en que quieres ser escuchado, ya sea susurrando lo que estás haciendo o gritando un cumplido", fue la invitación que hizo Instagram durante el anuncio de los mensajes de audio.

Esta modalidad de comunicación fue popularizada por Whatsapp y se convirtió en una de las maneras favoritas de los usuarios para enviar mensajes. Sin embargo, hay quienes lo detestan por su utilización exagerada.

