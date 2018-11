Reportan problemas en el servicio de Instagram y Facebook

Este martes, el servicio de Instagram ha presentado intermitencia en servicio tanto en su aplicación como en su versión de escritorio. El sitio Downdetector muestra cómo han subido los problemas en las últimas 24 horas.

Al entrar a la app, a algunos usuarios no se les actualizan las publicaciones, mientras que en la versión escritorio aparece el mensaje "5xx Server Error". Facebook también presenta problemas.

Según el sitio RT, usuarios de Europa y América son los que más problemas han tenido para conectarse a ambas plataformas.

Algunas quejas en redes sociales:

#Facebook e #Instagram presentan problemas de acceso a sus servicios tanto en Web como móvil. Demoras en cargas de los feeds y otras acciones no se estarían registrando. Paciencia porque no eres sólo tú y los memes no se irán a ningún lado. 🙃 (https://t.co/cpoYWlxvN3) pic.twitter.com/SNKtEt96UW