Directora ejecutiva de YouTube se retira tras casi una década en el cargo

La directora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, anunció este jueves que dejará su cargo después de nueve años para "comenzar un nuevo capítulo" centrado en su familia y los proyectos personales que le "apasionan".

"Hace 25 años tomé la decisión de unirme a un par de estudiantes graduados de Stanford que estaban construyendo un nuevo motor de búsqueda", dijo Wojcicki haciendo referencia a los cofundadores de Google Larry Page and Sergey Brin en un comunicado que antes fue enviado vía correo electrónico a los trabajadores de la empresa.

Wojcicki explicó que en las dos últimas décadas se ha puesto "varios sombreros" en la compañía y que ahora es el momento adecuado para dejar su puesto.

"Me siento capaz de hacerlo porque tenemos un equipo de liderazgo increíble en YouTube", añadió la empresaria.

