China está utilizando los espectáculos de drones como una plataforma para exhibir y poner a prueba avances en innovación tecnológica, especialmente en áreas como control aéreo inteligente, programación en tiempo real y gestión de grandes flotas de dispositivos autónomos. Uno de los casos más visibles es Chongqing, ciudad que realiza presentaciones regulares con hasta ocho mil drones sincronizados sobre su espacio urbano.

Estas exhibiciones, activas desde la Fiesta de la Primavera, combinan tecnología, datos y entorno urbano, y se han convertido en un laboratorio a cielo abierto para el desarrollo de soluciones aplicables a ciudades inteligentes.

A diferencia de los espectáculos tradicionales, las presentaciones en Chongqing utilizan sistemas de control centralizado y algoritmos de sincronización que permiten coordinar miles de drones de forma simultánea y segura.

La tecnología de drones empleada integra sensores, posicionamiento de alta precisión y programación dinámica, lo que permite modificar figuras, secuencias de luces y movimientos en tiempo real, incluso en entornos complejos como zonas fluviales y áreas densamente urbanizadas.

