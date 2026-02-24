Atlético de Madrid venció 4-1 a Club Brujas en la vuelta de los play-off de la Champions League y avanzó a los octavos de final del certamen europeo. La figura del encuentro fue Alexander Sorloth, quien marcó un hat-trick para los colchoneros a los 23', 86' y 87 minutos respectivamente, el otro tanto para los españoles lo marcó Johnny Cardoso a los 48. El solitario gol de los belgas fue obra de Joel Ordóñez a los 36 minutos

