Remataron bienes de Mauricio Pinilla: Marca "Pinigol" se vendió en menos de un millón de pesos

La marca comercial Pinigol, el automóvil BMW 330i y diversas participaciones societarias del exfutbolista Mauricio Pinilla resultaron rematados este miércoles. El evento administrativo ocurrió tras la declaración de quiebra del otrora atacante debido a deudas que superaron los 1.670 millones de pesos.

La denominación Pinigol fue adjudicada por 900.000 pesos al inversionista Claudio Gálvez, quien definió la compra como una apuesta a largo plazo. Sin embargo, el adquirente debe asumir un costo adicional de 1.670.664 pesos correspondiente a la renovación del registro ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), trámite que vence el próximo 4 de marzo, según explicó LUN.

Respecto a los bienes muebles, el vehículo BMW año 2022 del exseleccionado chileno se vendió en 16.500.000 pesos a Luis Soto. Pese al precio de adjudicación, el comprador terminó desembolsando un total de 19,5 millones de pesos tras sumar el IVA y las comisiones de la casa de remates, enfrentando además detalles técnicos como una trizadura en el parabrisas.

La martillera Solange Lama dirigió la subasta donde también se transaron acciones de siete sociedades. Entre ellas destacó la venta de Servicios Grosseto por 74 millones de pesos y de Inversiones Maualessan por 500.000 pesos. Otros activos, como lotes de terreno en Las Condes y participaciones en Bar Constitución, no recibieron ofertas durante la jornada.

El abogado especialista en propiedad intelectual, Angel Labra Castillo, aclaró que la compra de la marca es meramente denominativa. Esto implicó que el nuevo titular podrá explotar la palabra Pinigol en rubros como vestimenta, artículos de gimnasio o servicios gastronómicos, pero no adquirió derechos sobre la imagen personal o el rostro de Mauricio Pinilla.