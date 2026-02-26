Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago30.4°
Humedad13%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Rutina de Asskha Sumathra fue cortada abruptamente pese a arrollador éxito en Viña 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La comediante dominó cómodamente al público con una rutina íntima y cercana.

Rutina de Asskha Sumathra fue cortada abruptamente pese a arrollador éxito en Viña 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La exitosa rutina de Asskha Sumathra fue cortada abruptamente por la organización pese a su arrollador éxito en la Quinta Vergara.

Por casi 50 minutos la ganadora de "Coliseo" hizo reír al público con una rutina cercana e íntima con la que demostró su oficio y su experiencia sobre los escenarios.

En medio de un improvisado con Fátima Bosch, la actuación de Asshka Sumathra fue cortada e ingresaron los animadores al escenario para el ritual de la entrega de las gaviotas.

Tras una rápida entrega de premios Karen Doggenweiler y Rafael Araneda enviaron la transmisión a comerciales y dieron por concluida la participación de Asskha Sumathra en Viña 2026.

Asshka Sumathra en Viña 2026

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada