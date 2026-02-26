Rutina de Asskha Sumathra fue cortada abruptamente pese a arrollador éxito en Viña 2026

La exitosa rutina de Asskha Sumathra fue cortada abruptamente por la organización pese a su arrollador éxito en la Quinta Vergara.

Por casi 50 minutos la ganadora de "Coliseo" hizo reír al público con una rutina cercana e íntima con la que demostró su oficio y su experiencia sobre los escenarios.

En medio de un improvisado con Fátima Bosch, la actuación de Asshka Sumathra fue cortada e ingresaron los animadores al escenario para el ritual de la entrega de las gaviotas.

Tras una rápida entrega de premios Karen Doggenweiler y Rafael Araneda enviaron la transmisión a comerciales y dieron por concluida la participación de Asskha Sumathra en Viña 2026.