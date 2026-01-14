Energía limpia y cooperación: China se posiciona como socio clave en la transición energética

China ha acaparado las miradas en la Semana de la Sostenibilidad de Abu (ADSW), el primer gran evento energético de 2026, al concentrar en un mismo espacio casi 60 compañías de energías renovables, mientras busca crecer aún más en un mercado donde ya cuenta con pocos rivales.

Casi un 14% de las compañías que se exhiben en el centro de congresos de Abu Dabi son del país asiático -primer emisor de gases contaminantes y también mayor inversor en renovables- , que el año pasado creó casi la mitad de los trabajos en esta industria a nivel global, según datos publicados el pasado fin de semana por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).

Edgard Abou Kheir, gerente técnico del fabricante chino de productos de energía solar Jinko Solar, con uno de los stands más grandes de la ADSW -que cuenta con 424 expositores- aseguró este miércoles a EFE desde Abu Dabi que "el costo de la mano de obra y la disponibilidad de materia prima demuestran que China, como país industrializado, puede ofrecer productos a precios bajos".

Un protagonista, también para África

Es precisamente eso lo que está atrayendo al mercado que busca realizar la transición energética cuanto antes y a menor coste, como es el caso del continente africano.

Sin embargo, para Abou Kheir, África es una de las "regiones más difíciles" para la compañía, dado que la gente "se preocupa principalmente por la relación calidad-precio".

"Es fundamental educar en los (países) africanos interesados ​​en el uso de energías renovables para evitar productos de mala calidad y de bajo consumo. Necesitan energía", indicó.

Actualmente, el 59 % de los proyectos energéticos de China en África son solares y eólicos, y el país asiático invirtió más de 66.000 millones de dólares en el continente entre 2010 y 2024, según un informe del centro de estudios británico ODI Global, que añadió que China domina especialmente la producción de paneles solares.

Mientras, en África, cuyo porcentaje de uso de energía limpia a escala global es de apenas el 1,5 %, casi 600 millones de personas aún carecen de electricidad.

Más barato

Por su parte, Tim Li, ingeniero de la empresa china Eset Solar también presente en Abu Dabi, reivindica a EFE que su país cuenta con modelos que se pueden fabricar para "cualquier mercado mundial, cooperando a precios más bajos y estableciendo precios para personas de diferentes países".

"China, al ofrecer productos a menor precio, abarata algunos mercados, no solo los productos, sino también los precios de todo el sector, lo cual beneficia a todos los clientes", apuntó.

Justamente, uno de los principales lemas de esta semana en la capital emiratí, en un evento organizado por el gigante renovable local Masdar, es que la generación de energía renovable ya es más barata que la producción de energía a través de combustibles fósiles.

En una entrevista con EFE en los márgenes de la Asamblea General de IRENA, el secretario de Estado de energía español, Joan Groizard, apuntó que China ha hecho "una apuesta muy importante por las energías renovables, tanto en despliegue de la renovable como sobre todo en tecnología, en toda la cadena de valor de la de la transición energética".

Por lo que dijo que la cooperación es "fundamental a nivel global, especialmente con aquellos países que más están apostando por la transición".

Destacó, igualmente, que está habiendo "muchísimo interés por parte de fabricantes chinos de asentarse en España, tanto si hablamos de vehículo eléctrico como de baterías, como de componentes de energías renovables. Esa cooperación es muy positiva y tiene que servir para generar empleo, generar valor añadido, generar capacidades tecnológicas propias".

"Donde tenemos potencial de crecimiento tiene sentido cooperar con aquellos que estén liderando en el mundo y China es un ejemplo de ello", concluyó.

China se ha fijado objetivos como alcanzar el pico de sus emisiones de CO2 antes de 2030 y la neutralidad de carbono antes de 2060, además de conseguir que los combustibles no fósiles procuren un 25 % de la energía generada en el país, en el que el carbón es todavía protagonista.