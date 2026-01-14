Tribunal declaró legal la detención de familiares de Julia Chuñil

Durante la jornada de este miércoles se realizaron los controles de detención de los cuatro imputados por su presunta participación en la muerte de Julia Chuñil.

Los detenidos fueron identificados como Pablo San Martín Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Bermar Flavio Bastías Bastidas. Los imputados corresponden a los tres hijos y al ex yerno de la víctima, quienes fueron detenidos durante la madrugada en las localidades de Máfil y Temuco.

La audiencia se desarrolló en el Tribunal de Garantía de Los Lagos, donde se declaró legal la detención y se fijó para este jueves 15 de enero la audiencia de formalización de la investigación.

Los cargos que se imputarán corresponden a parricidio en el caso de los tres hijos y homicidio calificado para el ex yerno, además del delito de robo con violencia en contra de un adulto mayor de 90 años para todos los involucrados.