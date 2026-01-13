Expedición China-Chile a la Fosa de Atacama abre visita al buque Tan Suo Yi Hao en Valparaíso

La Embajada de China en Chile invitó a participar en una recepción inaugural a bordo del buque de investigación chino Tan Suo Yi Hao, actualmente en misión científica en la Fosa de Atacama.

La actividad se realizará el lunes 19 de enero en el Terminal Portuario TPS de Valparaíso y permitirá a un grupo reducido de invitados recorrer la embarcación, conocer el sumergible tripulado Fendouzhe y participar de un cóctel, en el marco de la expedición científica conjunta China-Chile (JCATE).

Cooperación científica en la Fosa de Atacama

La expedición a la Fosa de Atacama es parte de un programa de investigación oceanográfica profunda impulsado por el Instituto de Ciencias e Ingeniería del Mar Profundo, en colaboración con el Instituto Milenio de Oceanografía.

El proyecto busca ampliar el conocimiento sobre ecosistemas de aguas profundas, dinámica geológica y biodiversidad marina en uno de los entornos más extremos del océano Pacífico, fortaleciendo la cooperación científica entre China y Chile en áreas estratégicas de investigación marina.

El buque Tan Suo Yi Hao y el sumergible Fendouzhe

El Tan Suo Yi Hao es una de las plataformas científicas más avanzadas de China para exploración oceánica. Está equipado con laboratorios especializados y sistemas de apoyo para operaciones en grandes profundidades.

Imagen del sumergible Fendouzhe.

Uno de los principales atractivos de la visita será el sumergible tripulado Fendouzhe, diseñado para descender a más de 10.000 metros y utilizado en misiones científicas en zonas hadales como la Fosa de Atacama, consideradas clave para la investigación oceanográfica global.

Invitación abierta a seguidores interesados en ciencia y océanos

Según informó la Embajada de China en Chile, se entregarán 10 invitaciones exclusivas para seguidores de redes sociales que deseen participar en esta experiencia a bordo del buque.

📅 Fecha: Lunes 19 de enero

⏰ Horario: 11:00 a 13:00 horas

📍 Lugar: Terminal Portuario TPS, Valparaíso

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de enero y deben enviarse por correo electrónico cientificachina@gmail.com con los datos solicitados por la organización. El acceso será únicamente con invitación confirmada, no transferible y sujeto a cupos limitados.