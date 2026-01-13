Gobierno empatizó con Gustavo Gatica: "No es comprensible"

Tras conocerse el veredicto que declaró inocente al exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, por el trauma ocular sufrido por Gustavo Gatica, el Gobierno manifestó su preocupación por la falta de sanciones en casos de violaciones a los derechos humanos.

El fallo ha generado polémica debido a la invocación de la Ley Naín-Retamal como parte del argumento de la legítima defensa.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, expresó la postura oficial de la administración Boric, enfatizando la empatía con la víctima.

"Empatizamos y solidarizamos con Gustavo Gatica y las víctimas del trauma ocular durante las manifestaciones y entendemos que, como él mismo ha manifestado, va a hacer uso de un recurso pendiente que es el de la nulidad", afirmó Ramos.

A pesar de ser respetuoso de la autonomía de los tribunales, el subsecretario planteó una reflexión sobre la justicia en democracia: "Bajo los principios de una democracia y un Estado de derecho, no es comprensible que una persona por manifestarse reciba un disparo en los ojos, quede ciega y que eso no tenga sanción. No es comprensible".

Al ser consultado sobre el peso de la nueva legislación policial en el fallo, la autoridad prefirió la cautela, pero mantuvo la crítica de fondo: "No podemos opinar sobre si se está usando o no la ley hasta que esté el fallo, porque ahí es donde se dan los argumentos legales y de prueba al respecto. Por ahora hay solo interpretaciones jurídicas, pero eso no inhibe empatizar con la situación vivida por Gustavo Gatica".