China exhibe en Xiamen más de 200 reliquias del Museo del Palacio en una muestra permanente

China inauguró en la ciudad de Xiamen una exposición permanente que reúne más de 200 reliquias culturales del Museo del Palacio, una de las instituciones patrimoniales más importantes del país.

La muestra marca el inicio de una nueva etapa para el museo ubicado en la isla de Gulangyu y destaca por la exhibición inédita de ocho bronces ancestrales fuera de Beijing, reforzando el alcance internacional del patrimonio cultural chino.

La apertura de la exposición coincidió con el cambio oficial de nombre del recinto, que pasó de llamarse Museo de Reliquias Extranjeras del Palacio en Gulangyu a Museo de Reliquias Culturales del Palacio en Gulangyu.

Este ajuste busca reflejar de manera más precisa el alcance de su colección y su vínculo directo con el Museo del Palacio de Beijing, conocido mundialmente por resguardar el legado del antiguo Palacio Imperial.

Dos secciones para entender el arte y la historia de China

La muestra permanente se estructura en dos grandes áreas temáticas, que permiten recorrer tanto el arte imperial chino como el intercambio cultural con otros países.

Esplendor de una era próspera

Esta sección reúne 108 piezas (conjuntos) que representan los principales logros artísticos de la antigua China, especialmente durante la dinastía Qing. El recorrido se organiza en cinco núcleos:

Ritos y bronces auspiciosos Cerámica de los hornos imperiales Jade de la corte Técnicas que combinan Oriente y Occidente Utensilios de la vida palaciega

Las reliquias incluyen bronces, jade, esmaltes, cerámica y objetos de oro y plata, ofreciendo una mirada concentrada al gusto estético y al nivel técnico de la corte imperial.

Sutiles olas de un país marítimo

Con 118 piezas en exhibición, esta sala pone el acento en el contacto de China con el mundo.

Las reliquias provienen de países y regiones como Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y Japón, reflejando el intercambio cultural, tecnológico y cotidiano entre China y otras civilizaciones.

Bronces ancestrales salen por primera vez de Beijing

Uno de los principales hitos de la muestra es la exhibición de ocho bronces de las dinastías Shang y Zhou, entre ellos el ding Shefu Sang y una copa gu con diseño de máscara animal.

Estas piezas, registradas en la obra clásica Xiqing Sijian, se presentan por primera vez fuera del Museo del Palacio, lo que refuerza el carácter excepcional de la exposición y su proyección internacional.

El Museo de Reliquias Culturales del Palacio en Gulangyu es el único museo temático local creado por el Museo del Palacio, fruto de la cooperación entre esta institución y el gobierno municipal de Xiamen.

Su misión es exhibir de forma concentrada tanto arte antiguo chino como reliquias extranjeras de la colección imperial, convirtiéndose en una ventana del diálogo cultural entre China y el mundo, un tema de creciente interés también para el público latinoamericano.

Patrimonio cultural y cooperación internacional

Como parte de las actividades asociadas a la nueva exposición, el museo organizó una mesa redonda sobre protección de sitios de patrimonio cultural mundial y transmisión viva de la cultura.

El encuentro reunió a cerca de un centenar de expertos y académicos de distintos países, además de representantes de la Unesco, quienes intercambiaron diagnósticos y propuestas para fortalecer la preservación del patrimonio cultural a nivel global.

Con esta muestra permanente, Xiamen se consolida como un nuevo punto de acceso al legado del Museo del Palacio, ampliando el alcance del patrimonio imperial chino más allá de Beijing y reforzando su dimensión internacional.